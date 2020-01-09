مصطفى بكري يكشف كواليس حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده.. فيديو

قدم الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، التعازي إلى الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده نتيجة الاختناق واشتعال النيران في فيلته بمدينة نصر.



وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كان هناك تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب وأنقذت قوات الحماية المدينة 5 أشخاص ولكن والد إيهاب توفيق فارق الحياة".



وتابع: "المعاينة الأولية التي أظهرت تواجد دفاية في غرفة والد إيهاب توفيق وهي السبب في الحريق ولا يوجد شبهة جنائية".



وأمرت النيابة فور وصولها بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لموقع الحريق لأخذ عينات منه لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وهل هناك مواد قابلة للاشتعال ألقاها أحد داخل الفيلا لاشتعال النيران من عدمه، وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وتستمع النيابة لعدد من العاملين داخل الفيلا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق الحقيقية.



كما أمرت النيابة بتشريح جثة والد المطرب إيهاب توفيق الذى لقى مصرعه نتيجة الحريق، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء ذلك، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء.



وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل الفيلا وخارجها استعدادا لتفريغها لبيان أسباب الحريق، وهل هناك تدخل من أحد خارج الفيلا أشعل النيران بها من عدمه.



وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بالقاهرة لموقع حريق فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، بمدينة نصر، والذى أسفر عن مصرعه، أن الحريق التهم أغلب محتويات الفيلا، وأن النيران التهمت الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الثانى وتم إخمادها قبل الانتقال لباقى المجاورات.



وأضافت المعاينة أن الحريق نتج عنه أيضا إصابة عدد من العاملين بالاختناق، وتم إنقاذهم من الموت المحقق.



كما كشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق احتراق أحد الأجهزة الكهربائية.

