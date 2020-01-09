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حوادث

قطار مطروح دهس سيارة نقل أمام العلمين الجديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شهدت مدينة العلمين الجديدة مساء اليوم الخميس وقوع حادث اصطدام قطار مطروح إسكندرية بسيارة نقل أمام مزلقان القطر بالعلمين الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانوا مستقلين السيارة النقل بإصابات بالغة إثر اصطدام القطار بسيارتهم.

وأكد الدكتور عبد الحميد روتان وكيل مديرية الصحة بمطروح أنه تم نقل مصابي الحادث إلى مستشفى العلمين وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين وهما أيمن محمود أحمد ٣٠ قليوبية، وياسين عبدالغني أحمد ٢٥سنة المنوفيه.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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