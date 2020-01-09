وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة مهمة لجميع طلاب المدارس بمناسبة موسم الامتحانات.



حيث قال وزير التربية والتعليم: إن الامتحانات ليست هدف التعليم، ولكنها وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم.



وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن أهم هدف من العملية التعليمية هو التعلم واكتساب المهارات الحقيقية النافعة.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعلم هو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديدا كل يوم.



وكانت قد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة لإنشاء مدرسة "هُويتنا" وهي أول مدرسة رسمية مستدامة.



وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رؤية الوزارة للتعليم تنبع من شمولية النظرة وتحديد الأهداف وتحفيز دور المجتمع المدني الذي له دور هام في الأخذ بزمام مبادرة "عيشة وهوية".



وأضاف "شوقي" أن الشراكات البينية بين الحكومة والقطاع العام والخاص ستساهم في إحداث نقلة في التعليم ما قبل الجامعي وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة وذات الجودة العالية للطفل المصري.



وحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتحاد بنوك مصر على تكرار تجربة مدرسة "هُويتنا" في مختلف محافظات مصر.



وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة خصصت 5 أفدنة في منطقة "عين حلوان" لبناء مدرسة "هُويتنا" ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات، مؤكدًا علي أهمية مشاركة المجتمع في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات.



وأعرب هشام عز العرب، عن إعتزازه وسعادته بتوقيع الاتفاقية والتي تجسد حرص اتحاد بنوك مصر علي النهوض بمنطومة التعليم من خلال تطوير وإنشاء مدارس نموذجية رائدة ترسخ منظومة المبادئ الأصيلة في الموروث الثقافي المصري تواكب متطلبات العصر الحديث وتتماشي مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.



وأضاف "عز العرب" أن مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر قرر تخصيص نحو 25% من إجمالي الميزانية التي ساهمت بها كافة المؤسسات المصرفية لتطوير العشوائيات في مصر، وذلك ضمن مبادرة "عيشة وهوية" لتطوير العشوائيات بحلوان، ودعم جهود الدولة لتفعيل دور الاتحاد المجتمعي جنبًا إلي جنب مع دوره الاقتصادي.



‎كما أكد حرص الاتحاد علي دعم الطفل المصري عبر إتاحة فرصة عادلة للحصول علي تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية نموذجية كحق مكتسب بصرف النظر عن واقعه الاقتصادي والمجتمعي.