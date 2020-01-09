محافظ بني سويف يبحث تفعيل قانون التصالح.. ويؤكد: الملف أولوية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا موسعا مع مسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد انتهاء المدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية فى 8 يناير 2020





وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، وأعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.





حيث شدد محافظ بني سويف على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة،تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ،مناقشا معهم الإجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين ، فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون ، والتي قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة ، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، دواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية ، وتم إطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المباني المخالفة طبقا للقانون.





وخلال الاجتماع كلف المحافظ بعدد من التعليمات والتوجيهات المهمة للدفع بهذا الملف الهام ،منها:سرعة البت في الطلبات المقدمة ، وعدم المغالاة في المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق،والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التي تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشاري باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية ، مشددا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها في إطار القانون.



