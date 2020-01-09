AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة القاهرة: بعض العلمانيين يفكرون بطريقة سلفية.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 10:08 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التفكير العقلاني جوهر الحداثة والتقدم والتنمية وما يزال يحكمنا مجموعة من مناهج التفكير المضطربة والتي تنتمي للعصور الماضية.

وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ما زال التفكير الخرافي يسيطر علينا وما نزال نفكر بطريقة قائمة على القفز المفاجئ من المقدمات للنتائج، والتعميم السريع وتصديق أي شيء يقال وعدم التمييز بين الأخبار وسرعة الاتهام، وهناك حالة من الحسد العام تؤثر على طريقتنا في التفكير".

وتابع الخشت: "هناك مجموعة من الناس يفكرون بطريقة عقلانية ولكن العقل الجمعي في مصر ما يزال عقلا يدعى الحداثة ويفكرون بطريقة سلفية".

وأكمل الخشت: "بعض العلمانيين يفكرون بطريقة سلفية، والكثير من العلمانيين ينفون الآخر وكل من الأصوليين والعلمانيين كل منهم يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تحتفل باليوم الثقافي الصيني بالحرم الجامعي

الخشت لسفير الاتحاد الأوروبي: الجامعة تحاول أن تكون جسرًا بين قيم الشرق والحداثة الأوروبية

جامعة القاهرة في أسبوع .. الخشت يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك.. ويكرم طلاب كلية علوم الفائزين بالمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة IGEM

الخشت يستقبل رئيس جامعة كوكوجاكو إن اليابانية لبحث سبل التعاون التعليمي والبحثي

لأول مرة.. 28 عالما يناقشون فلسفة الخشت في كتاب واحد

حمدي رزق ينقاش الخشت حول الدولة المدنية الحديثة.. غدا

ترشيحاتنا

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

مصطفى بكري يكشف كواليس حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده.. فيديو

مختار مختار يدخل دائرة الترشيحات لقيادة سموحة خلفا لـ حسام حسن

وصول جثمان والد إيهاب توفيق المسجد وانهيار عائلته من البكاء|فيديو وصور

الجيش الليبي يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار.. فيديو

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون