رئيس جامعة القاهرة: بعض العلمانيين يفكرون بطريقة سلفية.. فيديو

قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التفكير العقلاني جوهر الحداثة والتقدم والتنمية وما يزال يحكمنا مجموعة من مناهج التفكير المضطربة والتي تنتمي للعصور الماضية.



وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ما زال التفكير الخرافي يسيطر علينا وما نزال نفكر بطريقة قائمة على القفز المفاجئ من المقدمات للنتائج، والتعميم السريع وتصديق أي شيء يقال وعدم التمييز بين الأخبار وسرعة الاتهام، وهناك حالة من الحسد العام تؤثر على طريقتنا في التفكير".



وتابع الخشت: "هناك مجموعة من الناس يفكرون بطريقة عقلانية ولكن العقل الجمعي في مصر ما يزال عقلا يدعى الحداثة ويفكرون بطريقة سلفية".



وأكمل الخشت: "بعض العلمانيين يفكرون بطريقة سلفية، والكثير من العلمانيين ينفون الآخر وكل من الأصوليين والعلمانيين كل منهم يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة".

