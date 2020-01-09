إبراهيم عمران يكتب: تطوير التعليم فى مصر.. كيف؟ ومتى؟



المناهج التعليمية، وسائل التعليم ، المعلم ، الطالب ، المجتمع

أولا : المناهج ..نريدها مناسبة لعقول الطلاب واستيعابهم، بعيدا عن الحشو والتعقيد الذى يجهد ولا يطور.



ثانيا :طريقة التدريس :

_ تبسيط شرح المناهج باستخدام وسائل إيضاح جديدة مثل السبورات الإلكترونية، والتدريب العملى والرحلات العلمية والثقافية لمعالم المنهج والاستعانة بأهل الخبرة فى مجال التدريس.



_ التركيز على الجانب التربوي للطلاب بوسائل حديثة دون اللجوء للضرب.



_التعليم بطرق البحث عن المعلومة عن طريق الإنترنت أو أبحاث وكتب المكتبات فمن يجتهد في التعلم يثبت المعلومة لديه.



_الاهتمام بالرياضة البدنية وعمل درجات لها فالعقل السليم فى الجسم السليم.



_اكتشاف المواهب العقلية والبدنية مبكرا لرعايتها واستغلالها أفضل استغلال.



_عمل أبحاث لكل مجموعة من الطلاب ليتعلموا التعاون بينهم والتعامل مع مصادر التعلم المختلفة.





ثالثا : المعلم :

_يتم تدريبه ليعرف كيف يتعامل مع عقول الطلاب لتوصيل المعلومة إليهم.

_ يتعلم التعامل مع نفسيتهم ويكون لهم أب وأخ وصديق.

_ تقييم المعلم يتم من خلال استفتاء للطلبة بدون اسماء .يقوم به مدير المدرسة ...يذكر للمعلم العيوب والمميزات التى تؤثر على قيمته العلمية ليستطيع تطوير نفسه.



رابعا الطالب :

_الاهتمام بالتربية الأخلاقية للطالب وتعديل السلوك بعمل كتيب لتعليم الطلاب الأخلاقيات والسلوكيات السليمة ..يشرف عليه علماء النفس والدين ..ويكون له درجات ويدرج فى مواد الرسوب والنجاح.

_ عقاب الطالب الذى يتعدى مرات الغياب بالرفد النهائى من كل مدارس الجمهورية.

_ جعل المدرسة بيتا اخر للطالب يجد فيه نفسه ويطور ذاته ويطلب العون لحل مشكلاته بلاحرج أو تشهير



خطوات عامة للحل :





_تفعيل القانون بغلق السناتر ومعاقبة المعلم الذى يعمل بها بالرفد ...وتحسين وضع المعلم المادى ليكون كافيا لحياة كريمة دون اللجوء للدروس الخاصة



_كاميرات مراقبة فى الفصول لمراقبة أداء المعلم وسلوك الطالب

_معاقبة المعلم المسىء والطالب المسىء

_تطوير الامتحانات بحيث تقيم فهم الطالب وليس الحفظ فقط

_توزيع الدرجات على الحضور ..والشفوى ..والعملى ..والأبحاث. .والتحريرى .

_ربط التعليم بسوق العمل وجعل التخصص مبكرا وليكن بعد المرحلة الإبتدائية...

_الاستفادة من تجارب الدول التى تم تطوير التعليم لديها خاصة التى تشبه مصر فى الإمكانيات.

_التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين المنظومة التعليمية لتعليم كوادر قادرة على تشغيل المشروعات العملاقة وتدريبهم من خلال البعثات الداخلية والخارجية اللازمة لتحسين الكفاءة المهنية لديهم لذلك



كانت هذه بعض الاقتراحات لتطوير التعليم فى بلادنا فهل تجد صدى لدى من يهمه الأمر لإنقاذ أجيال تبنى البلاد وتفيد العباد.



لا يخفى على أحد ما تمتلكه مصر من مؤسسات تعليمية لجميع المراحل لخدمة الطلاب في كافة المحافظات، ورغم ذلك أصبح تدهور التعليم في مصر علامة يراها الجميع ..فهل من حلول.. تنقذ الأجيال القادمة من هذا التدنى فى التعليم والتربية أى مشكلة يتطلب حلها النظر لأركانهاما هي أركان منظومة التعليم؟