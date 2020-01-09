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مرأة

توقفي عن فعلها.. أسباب إصابة النساء بدوالي الساقين

الخميس 09/يناير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن نسبة كبيرة من النساء تعاني من الإصابة بدوالي الساقين عن الرجال، وتسبب لهن مشاكل تجميلية لما تتركه من آثار سلبية على الساقين، ومشاكل صحية نتيجة احتقان الدم في الأوعية الدموية بسبب تمدد الأوردة السطحية مما يؤدي لانتفاخها وبروزها على الساقين.

وحول أسباب إصابة السيدات بدوالي الساقين المؤلمة والمزعجة، أوضح الدكتور وليد الدالي، أن هذه الإصابة تحدث إما لسبب وراثي أو بسبب الوقوف المستمر لفترات طويلة، حيث أن إصابة أحد أفراد العائلة بدوالي الساقين يعزز من فرص إصابة أفراد آخرين في نفس العائلة، كذلك الوقوف فترة طويلة يؤدي بدوره إلى ترسب الصفائح الدموية في أوردة الساقين، كذلك التقدم في العمر قد يسبب الدوالي، حيث تفقد الأوردة مرونتها وقوتها فيترسب فيها الدم وتتورم.

وأكد الدالي، أن النساء هن الفئة الأكثر إصابة بدوالي الساقين نتيجة الأسباب السابقة، وكذا مرورها بمرحلة الحمل أيضًا، بسبب توسع الأوردة، فضلا عن حدوث بعض التغيرات في الدورة الدموية، كما تؤثر طريقة المشي الخاطئة أيضا على إصابة النساء بدوالي الساقين.

وأشار الدكتور وليد الدالي، إلى أن الليزر هي التقنية الأحدث في علاج دوالي الساقين خصوصًا للنساء، فهو من أبسط وأسهل العلاجات المتاحة لهن، حيث يتم تسليط أشعة الليزر من خلال السطح الخارجي للجلد على الأوردة على مدار عدد من الجلسات يحددها الطبيب المعالج وفقا لحالة المريضة، ولكن في الأغلب تكون الجلسة كل 6 إلى 12 أسبوعا.
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