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تعليم

الخشت: نعمل على تمكين الكفاءات في الجامعة بصرف النظر عن الجنس أو الدين

الخميس 09/يناير/2020 - 09:46 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يعمل على تمكين الكفاءات في الجامعة في المناصب الإدارية العليا واختيار القيادات بصرف النظر عن الجنس أو الدين، مشيرًا إلى أنه يوجد في الجامعة 7 عميدات كليات، بالإضافة إلى أول نائبة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور الخشت، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدي البلد الفضائية، أن "الكوتة" تمييز، ولا يجب الأخذ بها إلا في مراحل التطور وكأداة مؤقتة للتمكين، لكن بعد حدوث النضج وتمكين الكفاءات بشكل عام لا يصلح اللجوء إليها.
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