بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لنادي متحدي الإعاقة



تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الانشائية لنادي متحدي الإعاقة بمركز الفيوم، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمستثمرين كمشاركة مجتمعية، بحضور النائبة نشوى حسين هاشم، والنائب سيد سلطان، وسيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعدد من متحدي الإعاقة والمواطنين وممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.



أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خلال التفقد إلى أن ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي تلك الفئة اهتمامًا خاصًا، وقد شارك مؤخرًا في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة.



وأضاف محافظ الفيوم أن متحدى الإعاقة نماذج مشرفة، لما حققوه من إنجازات فى المحافل والمسابقات الرياضية العالمية، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانبهم وتيسير السبل لهم لممارسة الأنشطة الرياضية، موضحًا أن زيارته لموقع نادي متحدي الإعاقة بهوارة المقطع اليوم، للوقوف على أرض الواقع لما تم إنجازه من أعمال، والإسراع بالبدء في الإنشاءات ليدخل النادي الخدمة بكامل أنشطته، ويستضيف الفعاليات الرياضية المتنوعة الخاصة بذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة.



وأكد محافظ الفيوم أ،ن تكون التصميمات الإنشائية بالنادي متخصصة لتتماشى مع ظروف متحدي الإعاقة، مع الاستغلال الأمثل لكافة المساحات، والتنسيق مع مسئولي الإسكان خلال عمل التصميمات والتنفيذ.



كما التقى محافظ الفيوم عددًا من الأبطال الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة والمواطنين واستمع لمطالبهم مؤكدًا على دراستها والعمل على توفير أفضل السبل لتلبيتها.



ومن جهته، أشار سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم إلى أن نادي متحدي الإعاقة بالفيوم هو أول نادي متخصص لذوى القدرات الخاصة على مستوى شمال الصعيد، مساحته 3 فدان، ويضم حمام سباحة أوليمبي وصالات ألعاب وحدائق وقاعات مناسبات ومبنى إدارى ونزل للشباب من ذوى القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة.



ولفت الى دعم وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 1,5 مليون جنيه التي تم بها بناء سور النادي لتحديد الأرض، لافتًا الى التنسيق والدراسة لاعتماد 9,25 مليون جنيه للمبنى الإداري، كما سيتم طرح جزء بالنادي للاستثمار الرياضى والمشاركة المجتمعية، بجانب اعتمادات وزارة الشباب والرياضة.