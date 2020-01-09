استنشقوا غاز غير معلوم.. مصرع أب وتسمم زوجته وأبنائه بعد تناولهم بيض وجبنة بالمحلة

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علي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمدج.ا" 58 سنة مقيم بقرية بطينة وإصابة زوجته ونجلتها بتسمم لاستنشاقهم غاز غير معلوم . علي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمدج.ا" 58 سنة مقيم بقرية بطينة وإصابة زوجته ونجلتها بتسمم لاستنشاقهم غاز غير معلوم .





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وبسؤال الزوجة فى المحضر أكدت تناولهم وجبة إفطار عبارة عن جبن وبيض داخل منزلهم فيما تبين من تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاه الزوج استنشاقه غاز غير معلوم.



تم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى المحلة وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبسؤال الزوجة فى المحضر أكدت تناولهم وجبة إفطار عبارة عن جبن وبيض داخل منزلهم فيما تبين من تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاه الزوج استنشاقه غاز غير معلوم.تم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى المحلة وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لقى شخص مصرعة، وأصيبت زوجته وابنته لاستنشاقهم غاز سام أثناء تواجدهم بمحل سكن الاسره بقرية بطينه بمركز المحله .كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا ، بورود بلاغا لمركز المحلة من مستشفى المحلة العام بوصول جثة شخص و2 مصابين إثر تناولهم وجبة فاسدة.