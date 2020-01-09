مدرب زيسكو: نسعى للفوز على الزمالك.. أهم شئ أن نكون كالجنود

أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي عن صعوبة مواجهته للزمالك غدا فى دورى أبطال أفريقيا.





وأضاف جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي: كل المباريات صعبة للغاية، نسعى للفوز على الزمالك، أهم شئ أن نكون كجنود في أرض الملعب غدًا وليس لاعبين.





وتابع: كنت استحق الفوز في زامبيا، وتمت إ ضاعة فرص سهلة للغاية، إذا أتيح لنا فرص غدًا سنخرج بالثلاث نقاط.





وواصل: الزمالك خلق فرص في زامبيا وسجل، لذلك قادرون على هز شباكهم في القاهرة.





كما تحدث قائلا: لا أعلم صحيحة ما نشر عبر المواقع بأن هناك أزمة مالية حدثت مؤخرًا تسببت في رحيل بعض، ولكن اللاعبين التي لا يتواجدون في القائمة غير جاهزين.





وأوضح قائلا: الوضع صعب بسبب ضغط المباراة، بالإضافة للظروف المناخية ولكن نحاول أن نتأقلم، ولم نتحدث عن ظروف أو أعذار من الآن، ففي حالة خلق عذر من البداية علينا أن نغادر قارة أفريقيا أو نتوقف عن لاعب الكرة.



