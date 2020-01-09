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رياضة

مدرب زيسكو: نسعى للفوز على الزمالك.. أهم شئ أن نكون كالجنود

الخميس 09/يناير/2020 - 09:49 م
جورج لواندامينا
جورج لواندامينا
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي عن صعوبة مواجهته للزمالك غدا فى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي: كل المباريات صعبة للغاية، نسعى للفوز على الزمالك، أهم شئ أن نكون كجنود في أرض الملعب غدًا وليس لاعبين.

وتابع: كنت استحق الفوز في زامبيا، وتمت إضاعة فرص سهلة للغاية، إذا أتيح لنا فرص غدًا سنخرج بالثلاث نقاط.

وواصل: الزمالك خلق فرص في زامبيا وسجل، لذلك قادرون على هز شباكهم في القاهرة.

كما تحدث قائلا: لا أعلم صحيحة ما نشر عبر المواقع بأن هناك أزمة مالية حدثت مؤخرًا تسببت في رحيل بعض، ولكن اللاعبين التي لا يتواجدون في القائمة غير جاهزين.

وأوضح قائلا: الوضع صعب بسبب ضغط المباراة، بالإضافة للظروف المناخية ولكن نحاول أن نتأقلم، ولم نتحدث عن ظروف أو أعذار من الآن، ففي حالة خلق عذر من البداية علينا أن نغادر قارة أفريقيا أو نتوقف عن لاعب الكرة.

ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبى غدا فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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