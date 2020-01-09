شاهد.. فوز تعليم الكبار ببني سويف بالمركز الأول جمهوريا للعام الثاني

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التهنئة لمسؤولى فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف بعد الإعلان عن حصول فرع الهيئة على العديد من المراكز الأولى في الاحتفال "باليوم العربي لمحو الأمية"،والذي عقد بمقر الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة،بحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والطبيعية .



وخلال الاحتفالية تم تكريم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببنى سويف معتز عبد الرءوف لحصول الفرع على المركز الاول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى.



وذلك لتحقيق أعلى إنجاز وتحقيق نسبة ١٤٨ % من المستهدف خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠،علاوة على تكريم محمد سعد الجارحى مدير الشؤون المالية بالفرع لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية .



وكذلك حصول إدارة تعليم الكبار مركز الواسطى على المركز الأول على إدارات تعليم الكبار على مستوى الجمهوريه بقيادة ممدوح محمد عبد العزيز، فضلًا عن تكريم إحدى المدرسات المتميزات من مركز الفشن "معلمة تعليم كبار متميزة".