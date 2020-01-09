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الخشت: مصر دولة مدنية والمواطنة فيها قائمة على الانتماء دون تمييز

الخميس 09/يناير/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه من أجل إنشاء دولة مدنية يجب أن يكون التفكير العقلاني متأصل في الشعب.

وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بها دولة مدنية وطنية، وتعتمد على أن تكون المرجعية للقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وتوزيع السلطة اتخاذ القرار.

وتابع الخشت: "فكرة المواطنة ركن أصيل من الدولة المدنية التي تعتمد على أن كل الأفراد في الدولة الواحدة مواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات بدون تمييز في العرق والجنس والدين".

وأكمل عثمان الخشت: "مصر لديها دولة مدنية والمواطنة فيها قائمة على الانتماء للوطن دون تمييز في العرق والدين".

ولفت الخشت إلى أن "المواطنة أحد تجليات الدولة المدينة والأخوة المسيحيين يتمتعون بكل حقوقهم في مصر".
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