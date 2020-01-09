مجانا .. فحص 173 ألف سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة ببني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم استقبال 173 ألفا و530 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.



تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.



وأكد محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الماضي"في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريقا طبيا مكونا من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



كما نوه المحافظ عن متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة، والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 173530 سيدة وفتاة "منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس الأربعاء "،وذلك بواقع :22097 بالواسطى،21921 ناصر،30191 في بني سويف،22693 اهناسيا،31083 في ببا،32935 بالفشن، 12610 سمسطا .