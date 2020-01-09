إليسا عن وفاة والد إيهاب توفيق: الواحد بيهرب من البرد بيلاقي الموت

عبّرت الفنانة إليسا عن حزنها الشديد بسبب وفاة والد الفنان إيهاب توفيق صباح اليوم الخميس بعد إندلاع حريق في الفيلا التي كان يسكن بها.



وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: خبر وفاة والد إيهاب توفيق محزن محزن محزن. شو بشع القدر لما ياخد منا أقرب الناس بطريقة بشعة. الله يرحمو ويصبّر أهلو وعيلتو، الواحد بيهرب من البرد بيلاقي الموت".



يذكر أن غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر صباح اليوم الخميس.



بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق من قبل الدفع بـ8 سيارات مطافي.