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لأول مرة بأفريقيا.. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم .. مساعد وزير الدفاع: نعد بتنظيم رائع ومتميز .. رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية: الحدث سيكون على أفضل ما يكون

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:00 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
= القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة
= أول بطولة كأس عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية
= البطولة تقام على استادات القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوي والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة

مساعد وزير الدفاع:
القوات المسلحة المصرية تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة
تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم مصر 2021 والتى تعتبر أول بطولة كأس عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية ويشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم "4 فرق من أوروبا ، و4 فرق من أفريقيا ، و4 فرق من آسيا ، و4 فرق من الأمريكتين".

وتقام على استادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوي والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".

وألقى مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التي تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم.

وألقى هيرفى روبيرت رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحًا أن الشعب المصرى من الشعوب المحبة لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة موجهًا الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي ستشارك المجلس الدولي للرياضة العسكرية فى تنظيم البطولة.

وكانت اللجنة الفنية من المجلس الدولي للرياضة العسكرية قد قامت بالمرور على مدى جاهزية واستعداد جمهورية مصر العربية للاستضافة البطولة من استادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة عقب تقديم ملف الترشيح خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجلس الدولى للرياضة العسكرية والتى أقيمت بفيتنام عام 2019.

وينص عقد التنظيم على أن تتعاون كل من اللجنة التنسيقية لكأس العالم العسكري لكرة القدم التابعة للاتحاد الدولي للرياضة العسكرية واللجنة المنظمة المحلية، مطبقين أفضل معايير التعاون لضمان التنظيم والتنفيذ الملائمين لكأس العالم العسكري لكرة القدم.

حضر مراسم توقيع العقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بمصر وأفريقيا.
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