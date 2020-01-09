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اقتصاد

الين يهبط لأقل سعر في أسبوعين أمام الدولار مع انحسار التوتر الأمريكي الإيراني

الخميس 09/يناير/2020 - 09:41 م
ين ياباني
ين ياباني
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محمد صبيح - وكالات
هبط الين الذي يعد ملاذا آمنا لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، مع تراجع الولايات المتحدة وإيران عن شفا صراع شامل، مما حدا بالمستثمرين إلى الإقبال على الأصول عالية المخاطر وإيلاء مزيد من الاهتمام باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الدولار 0.3% إلى 109.48 ين، بعد أن سجل في وقت سابق 109.57 ين، أعلى مستوياته منذ 27 ديسمبر.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، "الأسواق هدأت بفضل انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية بعد تصريحات تصالحية من الرئيس ترامب.. انتقال أزمة الشرق الأوسط من الغليان إلى السخونة سمح للعوامل الأساسية الأمريكية القوية بالعودة إلى السطح."

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% في معاملات منتصف اليوم إلى 97.458.

وظل الفرنك السويسري مرتفعا قليلا أمام الدولار الذي هبط 0.2% إلى 0.9721 فرنك.
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