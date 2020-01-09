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برلمان

انضمام مصطفى يونس ورجل الأعمال المسعودي لحزب الحرية المصرى

الخميس 09/يناير/2020 - 10:15 م
مصطفى يونس كابتن
مصطفى يونس كابتن الأهلى السابق
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ماجدة بدوى
أعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى انضمام كل من الإعلامى واللاعب الدولى السابق الكابتن مصطفى يونس ولاعب نادى الأهلى السابق ورجل الأعمال حمدى المسعودى لحزب الحرية المصرى.

أصدر "حسب الله " قرارا لكل منهما بانضمامهما إلى الهيئة العليا للحزب وقال الدكتور صلاح حسب الله إن النجم الرياضى الكابتن مصطفى يونس سيمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب والرياضة بالحزب لما له من خبرات كبيرة فى هذا المجال.

مؤكدا أن رجل الأعمال حمدى المسعودى سيكون له دوره الكبير فى وضع الرؤى الاقتصادية للحزب تجاه جميع القضايا والتشريعات الاقتصادية التى تهم مصر.

وأعرب قيادات الحزب عن سعادتهم بانضمام يونس والمسعودى للحزب، مؤكدين ترحيبهم بهمها باعتبارها من الشخصيات الوطنية والبارزة داخل المجتمع.
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