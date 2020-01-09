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برلمان

برلماني: تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين

الخميس 09/يناير/2020 - 11:47 م
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز
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فريدة محمد
قال النائب خالد عبد العزيز عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، أن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس البنك المركزى و8 وزراء خطوة هامة فى إطار تشجيع الاستثمار.

وأوضح عبد العزيز فى بيان صحفى له أن وجود مجموعة وزارية مختصة بهذا القطاع سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار وسيعمل على اتخاذ خطوات جادة وسريعة تجاه زيادة حجم الاستثمارات.

وأشار إلى أن وجود هذه المجموعة سيعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى التشريعات أو السياسات والقواعد التى تحكم عمل المستثمرين.

ولفت إلى أن هذه المجموعة أيضًا تضمن سرعة الفصل فى المنازعات فى المشروعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضوًا ومقررًا)، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا علي الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
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