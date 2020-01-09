موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

في مشهد لا يُنسى، استطاع طفل أن يلقن قائد سيارة درسًا في غضون لحظات معدودة وبشكل عفوي، بعد أن ألقى قائد السيارة زجاجة بلاستيكية على الرصيف من نافذة سيارته، ليقوم الصبي بالتقاطها على الفور وإعادتها إليه مرة أخرى.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا الطفل يُدعى "سون جياروي"، ويقيم في مدينة "جينينج" بمقاطعة "شاندونج" الصينية.



ونشرت الصحيفة لقطات مصورة ترصد التصرف العفوي الذي أقدم عليه الصبي، وقد لاقت هذه اللقطات تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وتمت مشاركتها بشكل واسع.



الجدير بالذكر أن والدة الصبي هي من قامت بتصوير هذه اللقطات أثناء سيرها برفقة طفلها في المنطقة التي يقيمان بها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



ونقلت الصحيفة عن والدة الطفل "جينج لولو"، قولها إنه من المرجح أن نجلها كان يعتقد أن الزجاجة سقطت من قائد السيارة على الأرض بالخطأ، ومن ثم فإنه كان يحاول مساعدته فحسب.



وأوضحت "ديلي ميل" أن الأم معتادة على تصوير طفلها وهو يتعلم المشي كلما اصطحبته للخارج برفقتها، وقد قامت بتصوير هذا الموقف بالصدفة. وأكدت الأم على أن طفلها لقن قائد السيارة درسًا بتصرفه هذا بدون شك.