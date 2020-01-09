مسلح يفتح النار على قوات الأمن بـ فيلادلفيا الأمريكية

قالت شرطة فيلادلفيا الأمريكية، إن مسلحًا فتح النار على قوات الأمن بقسم شرطة فرانكفورد، حيث حاصر نفسه داخل منزل في شارع هوثورن وأطلق النار عدة مرات على الضباط.



وأشارت الشرطة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه لم يتم الإعلان عن قتلى أو إصابات حتى الآن، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث.



وقال مصدر مطلع لـ "واي سي نيوز" إن "المشتبه به أطلق النار على قوات الأمن بينما كانوا في عمل رسمي، حيث حاصر نفسه في منزل وأطلق النار عليهم، لترد عليه الشرطة وتتبادل معه الإطلاق.



وأنشأت الشرطة منطقة آمنة بمكان الحادث ووجهت حركة المرور لمكان آخر بعيدًا عن المنطقة.