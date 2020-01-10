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سيارات

المرور: استمرار إغلاق طريق القاهرة السويس .. اعرف المحاور البديلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:01 ص
طريق القاهرة السويس
طريق القاهرة السويس
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مصطفي الرماح - أحمد مهدي
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالى وطريق السويس المستحدث، والذي يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك حتى يوم 17 يناير القادم.

وذلك على النحو التالي:

- القادم من محور الثورة تجاه مناطق المعادى استكمال السير دون أى تعديلات يمينًا تجاه الطريق الدائرى فمناطق المعادي.
- القادم من محور الثورة تجاه مناطق القاهرة/السويس الصحراوى الاستكمال الطولى أسفل الطريق الدائرى فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق السلام واستكمال السير بالطريق الدائرى لمسافة 1 كم تقريبًا فالانحراف يمينًا إلى المحور البديل لطريق القاهرة/السويس واستكمال السير داخل الطريق البديل – (غلق الحركة الطولية تجاه طريق القاهرة /السويس الصحراوى من مناطق القاهرة).
- القادم من الطريق الدائرى من مناطق كوبرى الفطيم تجاه طريق القاهرة السويس الصحراوي استكمال الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة /السويس الصحراوى – (غلق مخرج الطريق الدائرى تجاه طريق القاهرة /السويس الصحراوي السويس) لمسافة (1 كم تقريبًا) فالانحراف يمينًا إلى المحور البديل لطريق القاهرة/السويس واستكمال السير داخل الطريق البديل.
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