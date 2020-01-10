طقس سيئ وأمطار.. رسائل مهمة من الداخلية لـ قائدي السيارات

وجهت وزارة الداخلية رسالة مهمة إلى مرتادي الطرق ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.



وقدّمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، عدة نصائح للمواطنين يجب اتباعها للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية على الطرق.



وناشدت الإدارة، بحسب بيان لها، قائدي المركبات بضرورة الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، وتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور، وقواعد وقوانين المرور.



وقدمت الإدارة 15 نصيحة كإرشادات للقيادة الآمنة فى الطقس السيئة وهي:



- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

- اضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمل مساحات المطر

- استخدم آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

- عدم التوقف في منطقة الشبورة

- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتي تصل إلى أسرتك سالما

- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.