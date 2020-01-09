الخشت: جسد جامعة القاهرة يتعافى من الإخوان والأفكار المغلوطة.. فيديو

قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة بها نشاط ووعي سياسي وتنمية لـ الوعي الديمقراطي وممارسة الديمقراطية.



وأكد الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا مجال لـ الحزبية والطائفية والتشرزمات الدينية لأنها أفكار ضد الديمقراطية داخل الجامعة.



وتابع: "العمل السياسي مجاله الأحزاب السياسية والبرلمان وليس الجامعة؛ لأن الجامعة بيت للمصريين جميعا ولن أسمح بأن تكون مجالا للعمل الحزبي لتلافي الانشقاقات".



وقال رئيس جامعة القاهرة: "جسد الجامعة يتعافي من الإخوان والأفكار المغلوطة ووصلنا إلى درجة علينا ومناهج الجامعة أصبحت قوية وتنعم بالاستقرار السياسي في العامين الماضيين".

