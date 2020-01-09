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رياضة

بعد الخسارة من تونس بثلاثية.. فرص صعود منتخب مصر للطائرة لأولمبياد طوكيو

الخميس 09/يناير/2020 - 10:11 م
مدرب منتخب مصر للكرة
مدرب منتخب مصر للكرة الطائرة
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عمرو الحلواني
خسر منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة أمام تونس بنتيجة 3 - 0، في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت نتيجة الأشواط: "29 - 27، 25 - 14، 25 - 23".

وبذلك أصبحت فرص منتخب مصر في التأهل للأولمبياد صعبة بعد خسارة اليوم ويتبقى للمنتخب مباراة واحدة أمام منتخب الكاميرون يوم السبت المقبل ولابد من الفوز بها من أجل الحفاظ على فرص التأهل إلى الأولمبياد، بينما يتبقى لتونس مباراة واحدة أمام الجزائر.

وفاز منتخب رجال الكرة الطائرة على الجزائر بنتيجة 3 - 1، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، قبل أن يخسر اليوم أمام تونس3.

ويشارك في التصفيات كل من مصر وتونس والجزائر والكاميرون، يتأهل صاحب المركز الأول فقط للأولمبياد.

وتضم قائمة منتخب الطائرة للبطولة كلا من: عبدالله عبدالسلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبدالرحمن سعودي واحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفي عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف علي.

ويتكون الجهاز الفني للفراعنة في البطولة من جيدو فيرميلن مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا عاما وسامح ظلام إصابات ملاعب و تأهيل واحمد سعودي طبيب وهاين أدولف اخصائي لياقة بدنية وماتشيك ماريك اخصائي تحليل.

وهاني فكري اداري وحسن عابد مدير اداري المنتخبات وشريف الشمرلي مدير المنتخبات.
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