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حوادث

المرور: بدء إغلاق شارع الهرم لمدة 3 أيام بالاتجاهين

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:07 ص
بدء إغلاق شارع الهرم
بدء إغلاق شارع الهرم لمدة 3 أيام بالاتجاهين
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق شارع الأهرام جزئيا بالاتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال نقل مرافق.

حيث ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق ( غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار المشروع.

لذا سيتم غلق شارع الهرم جزئيًا أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة 10/1/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 12/1/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور .

وتم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواعيد المعلنة، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر اللوحات واللجان المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق العمل.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادى الزحام.
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