اليوم.. إغلاق جزئي لكورنيش النيل في إمبابة لمدة 8 ساعات

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن غلق جزئى لشارع كورنيش النيل أمام "حميات إمبابة" اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات لإصلاح كسر بخط لمياه الشرب.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق جزئى لشارع كورنيش النيل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق ( أمام مستشفى حميات إمبابة ) لمدة 8 ساعات تبدأ فى العاشرة مساء غدِ الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 دون تعطيل للحركة المرورية.



يأتي ذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط منطقة العمل لتفادى التكدسات.