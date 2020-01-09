رئيس اتحاد البنوك يكشف تفاصيل تخصيص 100 مليون جنيه لإنشاء أول مدرسة مستدامة

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك مصر، إن مشروع إنشاء مدرسة "هويتنا" يعد نموذجا للتعاون البناء بين المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وأضاف "عز العرب" خلال توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" بحلوان، كأول مدرسة رسمية مستدامة، أن محافظة القاهرة خصصت 5 أفدنة لتشييد المدرسة، وأزالت وزارة التعليم جميع العوائق لإنشائها، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية وتطويرها وإضافة أحدث أساليب التكنولوجيا التعليمية.



وأكد أن الاتحاد خصص ١٨ مليون جنيه لتطوير بعض المدارس بمنطقة حلوان، ووضع على عاتقه الاستثمار في العنصر البشري، كمكون أساسي للنمو والتنمية ومن أهم العناصر لتحقيق التنمية المستدامة.



وأردف "عز العرب" أن مدرسة "هويتنا" نموذج يرسخ الهوية المصرية ومبادئ التنمية المستدامة وهي عناصر أساسية لتأهيل جيل جديد معتد بذاته وقادر على المنافسة ومواكبة متطلبات العصر الحديث ليكون مؤهلًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.



وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر، خصص 100 مليون جنيه من إجمالي مساهمات البنوك المصرية، لإنشاء وتأسيس مدرسة "هويتنا" بهدف إرساء نموذج متكامل يمكن تعميمه وتكراره.



وتابع أن مجلس إدارته خصص 25% من إجمالي الميزانية، التي ساهمت بها المؤسسات المصرفية كافة، لتطوير العشوائيات في مصر لقطاع التعليم، ودعم جهود الدولة لتفعيل دور الاتحاد المجتمعي جنبا إلى جنب مع دوره الاقتصادي.



ونوه بحرص الاتحاد على دعم الطفل المصري من خلال إتاحة فرصة عادلة له للحصول على تعليم عالي الجودة، في بيئة تعليمية نموذجية كحق مكتسب بصرف النظر عن واقعة الاقتصادي والمجتمعي.



ووجه الشكر للهيئة الهندسة للقوات المسلحة، لدعمها اتحاد البنوك في تطوير العشوائيات، وكذلك من خلال اتفاقيات تطوير البنية التحتية لبعض قرى الجيزة بتكلفة بقراية ١٢٠ مليون جنيه.