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فن

سكينة ووقار.. جلسة تصوير لـ عمر خيرت

الخميس 09/يناير/2020 - 11:19 م
سعيد فراج
خضع الموسيقار عمر خيرت لجلسة تصوير في منزله بعدسة المصور طارق حسين كشفت مدى الوقار الذي يمتاز به الموسيقار الكبير.

وظهر خيرت خلال جلسة التصوير أثناء عزفه أحد مقطوعاته الموسيقية وهو في حالة انسجام كبير داخل منزله بمنطقة جاردن سيتى وملامح وجهه يبدو عليها التركيز على أنامل يده التى تضرب على البيانو.

وظهرت على "خيرت" علامات السكينة والوقار خلال جلسة التصوير التى ارتدى فيها ملابس شتوية "بلوفر أحمر" أضفت عليه جاذبية.

يذكر أن أخر أعمال الموسيقار عمر خيرت تأليف موسيقى فيلم "الممر"، ونال خيرت إشادات كبيرة بعد عرض الفيلم على الشاشة الصغيرة فى احتفالات نصر أكتوبر.
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