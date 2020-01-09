بعد ثوان من نزوله.. كوكي يسجل الهدف الأول لـ أتليتكو في شباك برشلونة

أحرز كوكي قائد فريق أتليتكو مدريد، هدف التقدم لفريقه في شباك نظيره نادي برشلونة، وذلك في المباراة التي تقام بينهما الآن، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.



وسجل كوكي الهدف في الدقيقة 46 ، بعد ثوان من نزوله كبديل لهيريرا ، بعد مهارة فردية رائعة من جواو فيليكس، وسط ذهول من مدافعي نادي برشلونة.



وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في دور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

