بلوفر أبيض.. سلاف فواخرجي تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورا جديدة لها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت سلاف فواخرجي فى الصورة بإطلالة ناعمة نالت إعجاب جمهورها، حيث ارتدت بلوفر ابيض شفافا من المقدمة.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على ماكياج ناعم أبرز ملامحها، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.



في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.



خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح.