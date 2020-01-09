السوبر الإسباني.. ميسي يعادل النتيجة لبرشلونة في شباك أتليتكو مدريد

عادل ليوينيل ميسي النتيجة لفريقه برشلونة، في شباك أتليتكو مدريد، في المباراة التي تجمعهما،ـفي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



وسجل ميسي الهدف في الدقيقة 51، بعد مجهود فردي رائع، في اختراق دفاعات أتليتكو مدريد، قبل أن يسدد الكرة بيمناه في شباك أوبلاك، معادلًا النتيجة لبرشلونة.



وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في دور النهائي فريق ريال مدريد الذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

