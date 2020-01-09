أخبار البرلمان.. تحرك عاجل بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. شروط حصول الأرملة والأبناء على المعاش في القانون الجديد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 9 يناير.قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجه الحكومة للبدء في دراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط يساهم فعلا في الحفاظ على حق المواطن أذا توافرت فيه الآليات اللازمة لضبطه ومراعاة ظروف الأسر من جميع الجوانب.تقدم المهندس ايهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن رسوم النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء.يناقش أعضاء مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.أجرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عددا من التعديلات علي قانون الحكومة المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمنتظر أن يعرض علي البرلمان بجلسة الأحد القادم، وذلك بعد مناقشات واسعة من جانب الأعضاء مع ممثلي الحكومة.تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر عددًا من الاجتماعات لمناقشة واستعراض العديد من الملفات الهامة وغزو الأسواق المصرية بسلع مجهولة المصدر.مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى أول يناير الجارى ، تضمن القانون عددا من المزايا الكثيرة لأصحاب المعاشات والذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى ، حيث جاء هذا القانون لكى ينصفهم ويكون بمثابة هدية من الحكومة لهم فى بداية عام 2020.أكدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن إنضمام رجل الأعمال محمد أبو العينين لحزب مستقبل وطن نائبًا لرئيس الحزب، يُعد إضافة قوية لما يمتلكه من خبرات كبيرة.تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل مناقشات موسعة حول مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيميائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 ، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل او صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.