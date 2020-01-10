AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمر بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي" .. 25 فبراير

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

ويرأس المؤتمر ا.د. أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر ا.د. أمانى حنفى استاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.

ويلقى المؤتمر الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروتوكولات جامعة عين شمس خلال عام 2019.. اتفاقية مع الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم الطبي المستمر.. وأخرى مع مستشفى GHOS بـ لندن.. وتعاون مع شركة نفهم لتدريب طلاب تربية نوعية

انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

التربية النوعية عين شمس تنظم مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا.. فبراير 2020

جامعة عين شمس تكرم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في النشر الدولي.. غدا

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمرا بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا".. فبراير المقبل

ترشيحاتنا

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

أول تعليق من فالفيردي بعد خسارة برشلونة من أتلتيكو مدريد

ميدو يحسمها.. مرشوح أول صفقات مصر للمقاصة الشتوية

انتظمت في الصلاة في سن متأخرة.. فكيف أكفر عما فاتني؟ والإفتاء تجيب

بعد وفاة رياض.. داليا مصطفى تحتفى بتواجدها في تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة