نائب رئيس جامعة المنوفية يرأس جلسة الحديث في أورام الثدي بالمؤتمر الدولي ال12

ترأس الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث جلسة حول الحديث عن أورام الثدي في عصر العلاج الكيميائي.



وتعد هذه هي أولي جلسات المؤتمر الدولي الثاني عشر لأورام الثدي والنساء والمناعة.



وأوضح القاصد أن هذا المؤتمر يعد أكبر المؤتمرات التي تناقش الجديد في علاج الأورام في الشرق الأوسط و يستضيف المؤتمر أكثر من تسعين متحدثا أجنبيا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و آسيا وأفريقيا والدول العربية الشقيقة.



ويعقد على هامش المؤتمر بالإضافة إلي الجلسات العلمية التي تناقش أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال مجموعة من كورسات تعليمية في مجالات الباثولوجي والعلاج الإشعاعي والتمريض والبحوث الإكلينيكية.