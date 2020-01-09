AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة المنوفية يرأس جلسة الحديث في أورام الثدي بالمؤتمر الدولي ال12

الخميس 09/يناير/2020 - 11:22 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
Advertisements
قســــم التعليم
ترأس الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث جلسة حول الحديث عن أورام الثدي في عصر العلاج الكيميائي.

وتعد هذه هي أولي جلسات المؤتمر الدولي الثاني عشر لأورام الثدي والنساء والمناعة.

وأوضح القاصد أن هذا المؤتمر يعد أكبر المؤتمرات التي تناقش الجديد في علاج الأورام في الشرق الأوسط و يستضيف المؤتمر أكثر من تسعين متحدثا أجنبيا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و آسيا وأفريقيا والدول العربية الشقيقة.

ويعقد على هامش المؤتمر بالإضافة إلي الجلسات العلمية التي تناقش أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال مجموعة من كورسات تعليمية في مجالات الباثولوجي والعلاج الإشعاعي والتمريض والبحوث الإكلينيكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن تتوقع.. الأورام السرطانية الأكثر انتشارا بين النساء والرجال في مصر.. فيديو

أورام سرطانية تحتاج لاستخدام العلاج المناعي والموجه معا.. فيديو

بديل الكيماوي.. اكتشاف علاج جديد لـ سرطان الثدي

انتبه.. الأورام الخبيثة تسبب مشاكل اجتماعية وأسرية

بشرى سارة للسيدات.. سبب غير متوقع لـ عدم الإصابة بالورم مرة أخرى

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

ترشيحاتنا

صفعة قوية لتنظيم الإخوان من الكتيبة 604 في ليبيا

ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. تعرف عليها

كيف يصلي من لا يستطيع التحكم في البول؟ .. الأزهر يوضح

انهيار إيهاب توفيق عقب رؤيته جثمان والده فى المسجد .. شاهد

شاهد.. أول فيديو لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

كلوب مُصرّ على التعاقد مع نجم برشلونة لمنافسة محمد صلاح| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون