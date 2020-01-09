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ثقافة

بشرى | الأنشطة الإبداعية تعود للمدارس .. اجتماع وزيري الثقافة والتعليم لبدء التنفيذ

الخميس 09/يناير/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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طارق موسى
التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بحضور الدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون لبحث اليات تنفيذ عدد من المشروعات الابداعية بالمدارس والتى من شأنها تنمية الحس الفنى والارتقاء بالذوق العام للطلاب واكتشاف وتبنى الموهوبين منهم فى مختلف انحاء مصر .

قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم ان النشء الجديد يمثل ثروة قومية للوطن وبيئة خصبة لغرس القيم الايجابية والمبادئ السامية من خلال الوان الابداع المتنوعة ، واضافت ان اللقاء تناول خطط التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاعداد جيل قادر على صون الهوية وادراك اهمية التنوير فى الحفاظ على مكتسبات الوطن مشيرة الى اتساق اهداف الوزارتين والتى تأتى ضمن توجهات الدولة لتحقيق محاور التنمية المستدامة الخاصة باعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع ومجابهة التعصب ، مؤكدة ضرورة البدء فى تفعيل مسارات عودة الانشطة الفكرية والفنية الى كافة المدارس فى ربوع الوطن.

واكد الدكتور طارق شوقى أن الوزارة إنتهت من إعداد المناهج الجديدة لصفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، والتي تتضمن مفاهيم احترام الآخر والعمل الجماعي والتنوع وغيرهم، بهدف بناء الشخصية المصرية ، وأضاف أن المناهج الجديدة تنمي القيم الثقافية لدى الطلاب ولكن لابد من العمل مع وزارة الثقافة لتقديم أقصى قدر معرفي ثقافي للطلاب.

من جانبه استعرض الدكتور اشرف زكى الاساليب الدراسية باكاديمية الفنون والتى تجمع المواد المتعارف عليها بالبرامج التعليمية الفنية وتجربة افتتاح فروع للاكاديمية بالمحافظات كما طرح فكرة تأسيس مدارس نموذجية على غرار مدارس الاكاديمية واقترح مسرحة المناهج وتصويرها ورقمنتها والتنسيق لتطوير المسارح الملحقة بعدد من المدارس لاستثمار الطاقات الابداعية للطلاب ودعمها بالامكانيات الفنية المتاحة.

يشار ان اللقاء تناول استثمار التكنولوجيا فى نشر التنوير بين الشباب والنشء الجديد ، وتاسيس منصة الكترونية ثقافية ودعم بنك المعرفة بالكنوز الفنية والادبية ، دعم المكتبات المدرسية باصدارات وزارة الثقافة المختلفة ، تنظيم مسابقات فنية وادبية لتحفيز الطلاب على الابداع.
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