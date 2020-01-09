بعد وفاة رياض.. داليا مصطفى تحتفى بتواجدها في تريند جوجل

نالت الفنانة داليا مصطفى احتفاءً جماهيريًا خاصا على مدار اليومين الماضيين وذلك بعد تألقها في الحلقات الحالية من مسلسل " حواديت الشانزليه " التي أوشكت على الانتهاء.



ونشرت داليا مصطفى صورة عبر حسابها على "انستجرام" تُظهر تصدر اسمها محرك البحث على مواقع التواصل وعلقت قائلة "اسمى تريند على جوجل بعد مشهد قتل رياض"



وتصدرت مؤشرات البحث في جوجل خلال اليومين الماضيين، وتحديدًا مشهد قتل "رياض" الذي يلعب دوره الفنان إياد نصار ، وهو الزوج الخادع الذي يخدع زوجته "قسمت" ويتلاعب بها بعد أن يوهمها بأن "عقيمة" ويحرمها من فكرة الأمومة التي كانت تتمناها وخاطرت فيها بحياتها أكثر من مرة.



يشار إلى أن "حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.



حواديت الشانزليزيه بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.