معركة تنقية الجداول كانت بمثابة حياة أو موت.. أبرز عشرين تصريحا لنقيب المحامين اليوم

عقد سامح عاشور نقيب المحامين لقاءً مفتوحًا بمحامي الأقصر ، اليوم الخميس، ضمن عدد من اللقاءات التى أقامها في الفترة الأخيرة، للإجابة علي تساؤلات شباب المحامين، وإبراز ما تم إنجازه في عهده.



وأدلي عاشور خلال كلمته بعدد من التصريحات الهامة، نرصدها في التقرير التالي في نقاط :



1_ سألتقي رئيس مجلس الوزراء، بأقرب وقت لإنهاء الموافقات الخاصة بتراخيص نادي محامي الأقصر.



٢_ الرسومات الهندسية الخاصة بنادي المحامين بالأقصر جاهزة، والجميع حريص على إنشائه.



٣_ التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 5 أفدنة للنقابة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، تستغل بالشكل الأمثل الذي يخدم المحامين.



٤_ التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية إضافة للاتفاق على تخصيص 500 وحدة سكنية للمحامين بمدينة طيبة بالتقسيط على 20 عاما بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان.



٥_ إجمالي إيرادات محامي الأقصر بلغ 2 مليون و412 ألف جنيه في عام 2019، والانفاق 8 مليون و174 ألف جنيه.



٦_ الإنفاق بوجه خاص لمحامي الأقصر على الأدوية ضمن منظومة العلاج، فبلغ مليون و300 ألف جنيه في 2017، وبلغ 2 مليون و879 ألف جنيه في عام 2018، بينما بلغ 4 مليون و110 ألف جنيه في عام 2019.



7_المحاماة وطن واحد، ومسئولية تضامنية، فقد يزيد الإنفاق بنقابة ما، ولكن مجلس النقابة العامة لم يتخلى يوما عن دوره في خدمة المحامين

٨_لم نتخلى عن أحد، ونتجاوز عن الاشتراك في مشروع العلاج للحالات الإنسانية الطارئة".



9-اتخدت اللازم للحفاظ على أموال المحامين ، حتى ولو غضب البعض، ولو كنا نسلك طريق الرياء لما نقينا الجداول، وقاومنا خريجي التعليم المفتوح.



١٠_اشترطنا ختم ورق البطاقة الشخصية بالنقابة العامة في القاهرة، لأن هناك بعض النقابات الفرعية تختمها دون تحري الدقة، والداخلية أبلغت بعده حالات، وتخفيفا على المحامين سنقدم الخدمة دون رسم.



١١_ النقابة وفرت برنامج وكيل مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار.



١٢_سنوقع بروتوكول لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.



١٣_تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”.



١٤_ بداية من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة.

١٥_وفرنا دورات بأكاديمية ناصر العسكرية، وقريبا سيكون هناك تخفيض 50% لشباب محامي الصعيد



١٦_ النقابة تهدف لمحامي يمتلك ثقافة شاملة وليس قانونية فقط، حتى يكون مؤهل لحمل رسالة المحاماة وأداء دوره، وفي ذات الوقت سيحاسب المخطئين تأديبيا.



١٧_معركة تنقية الجداول كانت بمثابة حياة أو موت، والاستمرار بالوضع السابق كان سيفلس النقابة.



١٨_ نفتخر بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل.



١٩_ بروتوكول ضريبة القيمة المضافة عطل الجرائم التي نص عليها القانون، وحدد مبلغ مقطوع يدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % التي نص عليها، فخفف العبء على المحامين.



٢٠_المنطقة العربية أصبحت مسرحا لممارسة الهيمنة الدولية، ونرفض الاحتلال الأمريكي الإيراني الخفي لها، فالعراق للعراقيين فقط.