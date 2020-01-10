فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة القاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية من العاملات بمحافظة القاهرة.



وإليك شروط التقدم للمسابقة :

ان يكون طلب الترشيح معتمد من الادارة التي تعمل بها مقدمة الطلب.

مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن ( واحدة فقط) من كل إدارة جهه .

يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع .

ان يكون جميع الابناء حاصلون على مؤهل عال.

ألا يقل السن عن ٥٠ عاما .

الا تكون قد حصلت على جائزة الام المثالية من قبل .



أن يتضمن نموذج الترشيح البيانات الاتية:

الوظيفة

رقم الهاتف

الاسم

الحالة الاجتماعية

جهة العمل

عدد الأبناء



ويرفق مع طلب الترشيح:

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من المؤهل الدراسي للأبناء



ويتم تقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة في موعد اقصاه 30-1-2020 ولا ينظر لطلبات المرشحات اللاتي حصلن على الجائزة من قبل.

