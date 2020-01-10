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محافظات

فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة القاهرة.. اعرف الشروط

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:59 ص
الأم المثالية
الأم المثالية
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عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية من العاملات بمحافظة القاهرة.

وإليك شروط التقدم للمسابقة :
ان يكون طلب الترشيح معتمد من الادارة التي تعمل بها مقدمة الطلب.
مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن ( واحدة فقط) من كل إدارة جهه .
يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع .
ان يكون جميع الابناء حاصلون على مؤهل عال.
ألا يقل السن عن ٥٠ عاما .
الا تكون قد حصلت على جائزة الام المثالية من قبل .

أن يتضمن نموذج الترشيح البيانات الاتية:
الوظيفة
رقم الهاتف
الاسم
الحالة الاجتماعية
جهة العمل
عدد الأبناء

ويرفق مع طلب الترشيح:
صورة من بطاقة الرقم القومي
صورة من المؤهل الدراسي للأبناء

ويتم تقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة في موعد اقصاه 30-1-2020 ولا ينظر لطلبات المرشحات اللاتي حصلن على الجائزة من قبل.
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