فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة القاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية من العاملات بمحافظة القاهرة.
وإليك شروط التقدم للمسابقة :
ان يكون طلب الترشيح معتمد من الادارة التي تعمل بها مقدمة الطلب.
مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن ( واحدة فقط) من كل إدارة جهه .
يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع .
ان يكون جميع الابناء حاصلون على مؤهل عال.
ألا يقل السن عن ٥٠ عاما .
الا تكون قد حصلت على جائزة الام المثالية من قبل .
أن يتضمن نموذج الترشيح البيانات الاتية:
الوظيفة
رقم الهاتف
الاسم
الحالة الاجتماعية
جهة العمل
عدد الأبناء
ويرفق مع طلب الترشيح:
صورة من بطاقة الرقم القومي
صورة من المؤهل الدراسي للأبناء
ويتم تقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة في موعد اقصاه 30-1-2020 ولا ينظر لطلبات المرشحات اللاتي حصلن على الجائزة من قبل.
وإليك شروط التقدم للمسابقة :
ان يكون طلب الترشيح معتمد من الادارة التي تعمل بها مقدمة الطلب.
مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن ( واحدة فقط) من كل إدارة جهه .
يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع .
ان يكون جميع الابناء حاصلون على مؤهل عال.
ألا يقل السن عن ٥٠ عاما .
الا تكون قد حصلت على جائزة الام المثالية من قبل .
أن يتضمن نموذج الترشيح البيانات الاتية:
الوظيفة
رقم الهاتف
الاسم
الحالة الاجتماعية
جهة العمل
عدد الأبناء
ويرفق مع طلب الترشيح:
صورة من بطاقة الرقم القومي
صورة من المؤهل الدراسي للأبناء
ويتم تقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة في موعد اقصاه 30-1-2020 ولا ينظر لطلبات المرشحات اللاتي حصلن على الجائزة من قبل.