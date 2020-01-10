رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة وحسام البدري .. والسبب حسن شحاتة

صرح رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني لفريق بلدية المحلة، أن اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي باطلة، وتنصيب حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر أمر باطل من لجنة باطلة.



وقال عبد العال خلال حواره لـ موقع صدى البلد، إن حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر لا يصلح في هذا المنصب وأنه مدرب "فاشل" لم يحدث أي تغيير مع أي فريق سوى الأهلي، وكل ما يفعله من تحضيرات في الوقت الحالي "همبكا".



وأضاف عبد العال أن، حضور حسام البدري المباريات أمر غريب حيث أن الدوري المصري أو الكرة المصرية في العموم هي كتاب مفتوح للمديرين الفنيين المصريين وحضور المباريات أتوقعه من المدير الفني الأجنبي، ولكن البدري يعرف "مالية كفر الزيات" مين اللي بيلعب فيها.



وأشار عبد العال الى أن، المدير الفني الذي يصلح لمنتخب مصر هو حسن شحاتة ولا يوجد غيره في مصر يصلح لهذا المنصب، وتواجد الطاقم المعاون يأتي بناء على رغبته دون تدخل أحد.



وتابع: حسن شحاتة هو الذي سيحدث الفارق، ولكن وصول منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية النسخة المقبلة مع البدري أمر أتوقع عدم حدوثه، وأن البدري سيعتمد على نفس اللاعبين، 6 من الأهلي و5 من الزمالك و2 بيراميدز والمحترفين.



وانفعل عبد العال:" هل يوجد أحد عنده خبرات في الإدارة الفنية يعتمد على عبد الله السعيد في الفترة الحالية، السعيد شطب كورة على الرغم من أنه هداف الدوري ولكنه أنهى مسيرته وأصبح يلعب للمزاج فقط.