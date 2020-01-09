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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب طائرة تنصت .. تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أحبطت جمارك تفتيش الركاب بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم ، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من نيويورك، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا ضبط لعبة طائرة "دورنز" مزودة بكاميرا مغطاة بجاكيت ومخبأة بين حقائب راكب مصري قادم من أمريكا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كيس شفاف كبير الحجم بداخله حوالي 30 جراما من نبات الماريجوانا المخدرة و2 مطحنة خاصة بطحن الماريجوانا وتجهيزها للتعاطي ومجموعة من ورقة البفرة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرين بذلك.
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب طائرة تنصت .. تفاصيل
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب طائرة تنصت .. تفاصيل
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب طائرة تنصت .. تفاصيل
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب طائرة تنصت .. تفاصيل
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