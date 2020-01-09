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فن

بـ جاكيت فرو .. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:13 م
نسرين طافش،
نسرين طافش،
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محمد بدران
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش بجاكيت فرو باللون البنى، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابه، وعلقت على الصورة قائلة "قوتك تكمن في الحاضر ... قوتك تكمن هنا و الآن .....انت أكثر بكثير مما يظهر منك في هذا الجسد المادي 💫
#استر_هیکس ♥️".

وتشارك نسرين طافش حاليا فى تصوير مسلسل"ختم النمر"، مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.

يذكر أن احدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
بـ جاكيت فرو .. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة
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