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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. تجديد حبس 11 من مشجعي النادي.. مران حماسي استعدادا لـ بلاتينيوم

الخميس 09/يناير/2020 - 11:15 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 9 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

رجال سلة الأهلي يفوز على مصر للتأمين في بطولة دوري السوبر للمحترفين

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

تجديد حبس 11 من مشجعي النادي الأهلي متهمين بإحياء رابطة ألتراس أهلاوي

جددت نيابة أمن الدولة حبس 11 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

كواليس حرب الأهلى والزمالك لحسم ضم حماصة سموحة

تسبب أحمد أبوالفتوح "حماصة" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى سموحة فى حالة كبيرة من الصراع بين الأهلى والزمالك للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لبلاتينيوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقدًا مع بنك القاهرة ، اليوم، سيتم بموجبه افتتاح فرع جديد للبنك بفرع النادي بالشيخ زايد، ووقع عن الأهلي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعماد حلمي، المدير المالي.

الأهلي يعلن أفضل لاعب في 2019

أعلن النادي الأهلي اختبار الدولي التونسي علي معلول، أفضل لاعب في الفريق خلال عام 2019.

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