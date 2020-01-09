لاعب نادي أتليتكو مدريد يكشف سر التفوق على برشلونة

عبر فيتولو ، لاعب نادي أتليتكو مدريد ، عن سعادته بفوز فريقه على برشلونة ، وتأهله لنهائي كأس السوبر الإسباني، المقام بالسعودية.



يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وقال فيتولو في تصريحات تليفزيونية:" قدمنا في الشوط الاول أداء أفضل من الثاني ، المباراة كانت قوية للغاية ، لقد كانت لدينا جراءة في الذهاب لمرمى الخصم، ولذلك حققنا الانتصار."



وأضاف:"عن مباراة ريال مدريد، لقد أتينا هنا لتحقيق اللقب ، ريال مدريد فريق كبير، ستكون مباراة صعبة وقوية ، وأتمنى لكل المشجعين في السعودية وفي العالم كله متابعة شيقة."



البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.



وستقام مباراة النهائي بين أتليتكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.