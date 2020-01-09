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رياضة

لاعب نادي أتليتكو مدريد يكشف سر التفوق على برشلونة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:16 م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
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إسماعيل محمود
عبر فيتولو ، لاعب نادي أتليتكو مدريد ، عن سعادته بفوز فريقه على برشلونة ، وتأهله لنهائي كأس السوبر الإسباني، المقام بالسعودية.

يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال فيتولو في تصريحات تليفزيونية:" قدمنا في الشوط الاول أداء أفضل من الثاني ، المباراة كانت قوية للغاية ، لقد كانت لدينا جراءة في الذهاب لمرمى الخصم، ولذلك حققنا الانتصار."

وأضاف:"عن مباراة ريال مدريد، لقد أتينا هنا لتحقيق اللقب ، ريال مدريد فريق كبير، ستكون مباراة صعبة وقوية ، وأتمنى لكل المشجعين في السعودية وفي العالم كله متابعة شيقة."

البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.

وستقام مباراة النهائي بين أتليتكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
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