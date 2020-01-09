برلمانى: ليس لدينا مانع من تحويل الدعم العيني لـ نقدي.. فيديو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تدريس تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، وأن وزارة التموين تبحث السلبيات والإيجابيات وإمكانية التطبيق كتجربة فى أحدى المحافظات.



وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، أنهم طالبوا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعريف مستحق الدعم، واستكمال قواعد البيانات.



وأشار إلى أنه ليس لديهم مانع من تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بشرط التأكد من أن قواعد البيانات سليمة 100%.



ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه يجب أن يكون تطبيق تحويل الدعم من عيني إلى نقدي تدريجيا بدءا من السلع وصولا إلى الخبز، وذلك حتى لا يظلم أحد.

