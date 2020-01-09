كيف نجح أتلتيكو مدريد فى قتل أحلام برشلونة بالسعودية خلال 10 دقائق؟

تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلي نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية، ليواجه ريال مدريد الأحد المقبل.



كان أتلتيكو مدريد أخطر في ربع الساعة الأولى من المباراة، ففي الدقيقة 5 ، راوغ الأرجنتيني أنخيل كوريا، أومتيتي مدافع برشلونة، وانطلق من الجهة اليمنى ، ليرسل عرضية أبعدها أرتورو فيدال، لتصل بدورها لتوماس بارتي والذي سددها أرضية من حوالي 35 ياردة، لكنها استقرت في يد نيتو حامي عرين الفريق الكتالوني.



وأشارت جميع الأرقام إلي تفوق كاسح لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد إلا أن الأخير نجح في تسجيل هدفين في آخر 10 دقائق ليقلب الطاولة على رفاق ليونيل ميسي.



وحسب إحصائيات ما بعد المباراة فإن نسبة الاستحواذ وصلت إلي 72% لصالح برشلونة مقابل 28% لصالح أتلتيكو مدريد.



وسدد برشلونة 9 كرات بين الثلاث خشبات مقابل 6 لصالح أتليتكو، كما يملك الفريق الكتالوني الرقم الأكبر في التمريرات الخطيرة حيث وصلت إلى 73 مقابل 25 فقط لصالح الأتلتي طوال الـ90 دقيقة.



البطولة التي تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.



وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 والساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.



ونرصد لكم جميع أرقام المباراة التي جمعت بين الفريقين: