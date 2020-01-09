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تعليم

اتحاد طلاب طب حلوان يعلن عن مسابقة فى الأبحاث الاجتماعية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
مع اقتراب انتهاء امتحانات طلاب الجامعات المصرية بدأت الجامعات بإعلان بعض الانشطة الصيفية للطلاب .

وقد اعلنت اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقتي فى الأبحاث الاجتماعية، الموضوعات الاجتماعية ، موضحين ان مسابقة الأبحاث الاجتماعية : تكون عبارة عن تقديم بحث في أحد المناهج العلمية للنهوض بالبحث العلمى، ومسابقة الموضوعات الاجتماعية : عبارة عن تلخيص لأربع كتب في موضوعات مختلفة.

وأشار بيان اللجنة الى انه علي من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد و مسئول النشاط الاجتماعي بادارة رعاية شباب الكلية، وتبدأ المسابقة يوم ٢٠/٢/٢٠٢٠
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