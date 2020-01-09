AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة عبدالعزيز: تركيا ثاني أكبر دولة بالعالم تعتقل الصحفيين

الخميس 09/يناير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
عقب أسامة عبدالعزيز، الباحث فى الشأن التركي، على التقرير الصادر لحرية الصحافة والذى أفاد بـ اعتقال 108 صحفيين بتركيا، قائلا: "عندما تضيق الديمقراطية فى الدول والحريات يتم اعتقال الأدباء والصحفيين".

وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تركيا ثانى أكبر دولة فى العالم تعتقل الصحفيين وهو مؤشر يدل على تراجع الحريات والديمقراطية".

وأكمل: "سياسة أردوغان هى إقصاء كل المخالفين له فى الرأى، معقبا: "ينتهج سياسة قمعية".

وأوضح أن أردوغان لديه أطماع فى الدول العربية، وهذا ما أكده فى تصريحاته، ولا يستمع لأى صوت معارض لذلك أعداد المعتقلين فى تزايد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة عبدالعزيز: النظام التركى أصبح فى وضع حرج للغاية.. فيديو

محلل سياسي: نظام أردوغان يعيش حالة نفسية صعبة.. فيديو

خبير دولى: أردوغان لديه خطة ممنهجة للسيطرة على المناطق العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

ترامب: قاسم سليماني كان وحشا كاسرا وخطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية

في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

بعد أنباء إصابتها بالزهايمر.. أشرف زكي يوضح حقيقة تجاهل عايدة عبد العزيز

كيف يصلي من لا يستطيع التحكم في البول؟ .. الأزهر يوضح

انهيار إيهاب توفيق عقب رؤيته جثمان والده فى المسجد .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون