أسامة عبدالعزيز: تركيا ثاني أكبر دولة بالعالم تعتقل الصحفيين

عقب أسامة عبدالعزيز، الباحث فى الشأن التركي، على التقرير الصادر لحرية الصحافة والذى أفاد بـ اعتقال 108 صحفيين بتركيا، قائلا: "عندما تضيق الديمقراطية فى الدول والحريات يتم اعتقال الأدباء والصحفيين".



وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تركيا ثانى أكبر دولة فى العالم تعتقل الصحفيين وهو مؤشر يدل على تراجع الحريات والديمقراطية".



وأكمل: "سياسة أردوغان هى إقصاء كل المخالفين له فى الرأى، معقبا: "ينتهج سياسة قمعية".



وأوضح أن أردوغان لديه أطماع فى الدول العربية، وهذا ما أكده فى تصريحاته، ولا يستمع لأى صوت معارض لذلك أعداد المعتقلين فى تزايد".