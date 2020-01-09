أسامة عبدالعزيز: تركيا ثاني أكبر دولة بالعالم تعتقل الصحفيين

عقب أسامة عبدالعزيز، الباحث فى الشأن التركي، على التقرير الصادر لحرية الصحافة والذى أفاد بـ اعتقال 108 صحفيين بتركيا، قائلا: "عندما تضيق الديمقراطية فى الدول والحريات يتم اعتقال الأدباء والصحفيين".
وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تركيا ثانى أكبر دولة فى العالم تعتقل الصحفيين وهو مؤشر يدل على تراجع الحريات والديمقراطية".
وأكمل: "سياسة أردوغان هى إقصاء كل المخالفين له فى الرأى، معقبا: "ينتهج سياسة قمعية".
وأوضح أن أردوغان لديه أطماع فى الدول العربية، وهذا ما أكده فى تصريحاته، ولا يستمع لأى صوت معارض لذلك أعداد المعتقلين فى تزايد".
وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "تركيا ثانى أكبر دولة فى العالم تعتقل الصحفيين وهو مؤشر يدل على تراجع الحريات والديمقراطية".
وأكمل: "سياسة أردوغان هى إقصاء كل المخالفين له فى الرأى، معقبا: "ينتهج سياسة قمعية".
وأوضح أن أردوغان لديه أطماع فى الدول العربية، وهذا ما أكده فى تصريحاته، ولا يستمع لأى صوت معارض لذلك أعداد المعتقلين فى تزايد".