احتفالا باليوبيل الذهبي لرسامته.. ماذا تعرف عن القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ

"نشكر الله الذي أعطاني عمرًا لأحتفل اليوم بتذكار سيامتي الخمسين 9 يناير 1970م، وأشكر من كل القلب قداسة البابا المعظم، الأنبا تواضروس، الثاني على هذه المحبة والكلمات الطيبة وكل عام وجميعكم في نعمة"، بهذه الكلمات عبر القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سعادته بالاحتفال اليوبيل الذهبي لرسامته، والذي يتزامن مع احتفال كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق بمرور 100 عام على إنشائها.



القمص بطرس بطرس بسطوروس، يحظى بحب شديد من الأقباط والمسلمين في دسوق بشكل خاص وفي محافظة كفر الشيخ بشكل عام؛ لما يمتاز به حكمة وحصافة ورجاحة للعقل، ويرتبط مع الجميع بعلاقات طيبة وصداقة ومودة، يُشارك المسلمين في جميع المناسبات الدينية، بل كان حريصًا على أن يُشارك في مشروع صكوك الأضاحي، التي أطلقته وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، بقيامه بشراء صكين، من مديرية أوقاف كفر الشيخ.



وخلال هذه السطور، يرصد موقع "صدى البلد"، بعض المعلومات التي لا يعرف الكثيرون، عن القمص بطرس بطرس بسطوروس، الذي ولد في مدينة دسوق، عام 1945م، وتمت رسامته راعيًا لكنيسة مار جرجس، ووكيلًا لمطرانية كفر الشيخ ودمياط وهو يبلغ من العمر 25 عامًا، وتخرج في الكلية الإكليريكية، وعمل أستاذًا لعلوم الكتاب بالكلية الإكليريكية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



تولى القمص بطرس بطرس بسطوروس، العمل وكيلًا لمطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والمحلة الكبرى وقت إضافتها إلى نيافة الانبا المتنيح بيشوي، وينتمي إلى أسرة كهنوتية، فوالده وجداه لأبيه وأمه كهنة، وهو مراجع للمصنفات الفنية بالكنيسة الأرثوذكسية، وينوب عن قداسة البابا في بعض الأمور التي تخص الكنيسة.



وتولى منصب أمين عام لجنة بيت العائلة بالقاهرة، ورئيس فرع بيت العائلة بمحافظة كفر الشيخ، ويرتبط بصداقات قوية مع رجال الدين الإسلامي وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذي عملا معًا في بيت العائلة بمحافظة كفر الشيخ، وله صداقات وعلاقات قوية بجميع القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



القمص بطرس بسطوروس، والد القمص بيشوى راعي كاهن كنيسة مار جرجس بدسوق، وأستاذ بالكلية الإكليريكية بالمحلة الكبرى، وصاحب نهج فكري في الكنيسة الأرثوذكسية وله العديد من المؤلفات في تاريخ الكنيسة والكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث، وناقش كعضو هيئة مناقشة، العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه لخريجي الكلية الإكليريكية، واعتمد عليه الأنبا المتنيح بيشوي في إدارة شئون المطرانية، وكانت تربطه به علاقة قوية وصداقة.



وتحتفل كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، مساء السبت، باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على رسامة القمص بطرس بطرس بسطوروس، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، نائبًا عن بيت العائلة، والأنبا ماركوس، مطران كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، وعدد من القيادات الكنسية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

