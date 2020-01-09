عين الصقر و VAR تحرمان برشلونة من فوز ثمين أمام أتلتيكو مدريد

شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي حقق الأخير بها فوزًا بثلاثة أهداف مقابل إثنين، الظهور الأول لـ تقنية عين الصقر أو تكنولوجيا خط المرمي داخل ملعب الجوهرة.



وأنقذ أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، هدفا مؤكدا من لويس سواريز، بعد تصديه لتسديدة قوية من على خط المرمى لتؤكد تقنية عين الصقر عدم صحة الهدف.



وفي الدقيقة 60 ألغى حكم المباراة هدفًا لليونيل ميسي بعد الرجوع لتقنية الـ VAR، بعد تأكد وجود لمسة يد على اللاعب الأرجنتيني.



وفي الدقيقة 75 ، أرسل ميسي كرة عرضية رائعة، لفيدال ، والذي مررها بدوره لبيكيه، والذي سجلها في الشباك الخالية، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.



كما احتكم حكم المباراة مرة أخري إلي الفار للتأكد من صحة ضربة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد بعدما ارتطمت بيد جيرار بيكيه مدافع برشلونة لكن الحكم تراجع عن قراره.



البطولة التي تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.



وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.